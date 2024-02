Meten is weten

Gezond gewicht

Er zijn meerdere manieren om te berekenen of je een gezond gewicht hebt. De 2 meest bekende zijn het berekenen van je Body Mass Index (BMI) en het meten van je middelomtrek (buikomvang).

BMI

De BMI (Body Mass Index) laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte. Je kunt je BMI uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lengte in meters. Je kunt je gegevens ook invullen op de website van het Voedingscentrum. Voor volwassenen ligt een gezonde BMI tussen 18,5 en 25. Voor ouderen en kinderen gelden andere grenzen voor ondergewicht, overgewicht en gezond gewicht.



De BMI (Body Mass Index) laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte. Je kunt je BMI uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lengte in meters. Je kunt je gegevens ook invullen op de website van het Voedingscentrum. Voor volwassenen ligt een gezonde BMI tussen 18,5 en 25. Voor ouderen en kinderen gelden andere grenzen voor ondergewicht, overgewicht en gezond gewicht. Middelomtrek

Ook je middelomtrek is een belangrijke maatstaf om te bepalen of je een gezond gewicht hebt. De middelomtrek geeft een inschatting van de vetverdeling in je lichaam. Hoe minder vet in en rond je buik, hoe beter. Zo meet je je middelomtrek:

Ga rechtop staan. Meet op je blote huid tussen je onderste rib en de bovenkant van je bekken. Houd het meetlint niet te strak, adem uit en lees je middelomtrek af

Als gezond gewicht geldt voor mannen een middelomtrek van minder dan 94 cm en voor vrouwen minder dan 80 cm.

Bloeddruk

Vanaf je 40e is het belangrijk om jaarlijks je bloeddruk te (laten) meten, ook als je je fit voelt. Je merkt niet altijd iets van een hoge bloeddruk. Maar je loopt wel meer kans op een beroerte of hartinfarct. Het meten van je bloeddruk begint met een betrouwbare bloeddrukmeter. Een bloeddrukmeter voor om de arm is nauwkeuriger dan voor om de pols. Lees meer over onze test bloeddrukmeters.

Uithoudingsvermogen

Je uithoudingsvermogen meten is handig als je begint met sporten. Hierdoor weet je welke lichamelijke belasting je aan kunt. En kun je persoonlijke doelen stellen.

UKK-wandeltest

Deze test is geschikt als je lang niet hebt gesport of de laatste tijd weinig hebt bewogen. Hij is veilig, eenvoudig en duurt maar zo’n 20 minuten. Meer uitleg vind je op de website van Conditietesten.nl.



Deze test is geschikt als je lang niet hebt gesport of de laatste tijd weinig hebt bewogen. Hij is veilig, eenvoudig en duurt maar zo’n 20 minuten. Meer uitleg vind je op de website van Conditietesten.nl. Activity tracker

Een activity tracker zit vol sensoren die van alles registreren, van het aantal stappen dat je zet tot je hartslag. Hij berekent ook je calorieverbruik, op basis van de bewegingen die je gemaakt hebt.



Een activity tracker zit vol sensoren die van alles registreren, van het aantal stappen dat je zet tot je hartslag. Hij berekent ook je calorieverbruik, op basis van de bewegingen die je gemaakt hebt. Smartwatch en smartphone

Een smartwatch heeft nog meer functies dan een activity tracker. Je kunt er bijvoorbeeld nieuwsberichten op lezen en bijhouden of je voldoende gedronken hebt. Op je smartphone zit standaard een eenvoudige stappenteller. Verder zijn er diverse (gratis) stappenteller-apps die je kunt installeren op de smartphone. Deze hebben vaak extra functies.

Lees meer over:

Activity trackers

Eten en drinken

Wat kun je doen om gezonder te gaan eten en drinken? Het bijhouden van een eetdagboek geeft inzicht in wat al goed gaat, wat beter kan en waar je grootste uitdagingen liggen. Het maakt je bewust van je voedingspatroon. Noteer 3 dagen (2 doordeweekse dagen en 1 dag in het weekend) wat en hoeveel je eet en kijk welke patronen je ziet.

Een eetdagboek bijhouden kan met een notitieblokje. Of met een app, zoals Mijn Eetmeter van het Voedingscentrum, Lifesum en MyFitnessPal. Die laatste let op hoeveel je beweegt en eet. Deze apps geven meteen inzicht in je energie-inname en in de voedingswaarde van wat je eet. Lifesum en MyFitnessPal houden ook bij hoeveel energie je op een dag verbrandt.

Stress

Langdurige stress gaat ten koste van je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Je weerstand gaat ervan omlaag en je kunt last krijgen van hartkloppingen, diarree of maagpijn. Langdurige stress kan je ook moe, somber en vergeetachtig maken. Ook slaapproblemen zijn nogal eens het gevolg van stress.

Een online vragenlijst kan inzicht geven in je mate van stress. Bijvoorbeeld de Perceived Stress Scale (PSS). Doe de test 'Meet je stress'.

Slaap

Sommige smartwatches en apps houden bij hoe goed je slaapt aan de hand van bewegingssensoren. Bij veel beweging ben je wakker of lig je te woelen. Als je lang stil ligt, slaap je waarschijnlijk lekker.

Echt betrouwbaar zijn deze metingen niet. Als je stil ligt, zegt dat niet altijd dat je slaapt. Slaapexperts geven aan dat ook onrustige slapers prima kunnen slapen. Veel bewegen betekent niet per se dat je wakker bent.

Wel kun je door je slaapritme te analyseren beter inzicht krijgen in je slaapkwaliteit. Misschien slaap je na intensief sporten, een paar biertjes of tv kijken minder goed. Met die kennis kun je je gewoontes zo aanpassen dat je beter gaat slapen.