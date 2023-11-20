Meer ontspannen, minder stress

Ontspanning

Ontspanning betekent dat je lichaam en geest tot rust komen. Het helpt om structureel momenten van ontspanning voor jezelf in te plannen.

Er zijn allerlei vormen van ontspanning die stress helpen verminderen. Je kunt in een warm bad gaan zitten, yoga of ademhalingsoefeningen doen, een puzzel maken of muziek luisteren. Of je uitleven tijdens het sporten, klussen of tuinieren. Muziek maken, bijpraten met een goede vriend(in) of een mooie film kijken kunnen ook een ontspannen gevoel geven.

Door iets nieuws te leren daag je jezelf uit. Je prikkelt je hersenen en houdt ze fit, flexibel en gezond. Belangrijk is dat je kiest wat bij je past en zorgt voor afwisseling: fysiek en mentaal, inspannend en ontspannend. Spreek ook met jezelf af wanneer je tijd neemt om te ontspannen.

Je stressoren aanpakken

Oorzaken van stress heten ook wel stressoren. Deze kun je met een aantal aandachtspunten verminderen: