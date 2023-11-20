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Meer ontspannen, minder stress

Een beetje stress is nuttig. Het zorgt voor energie, houdt je scherp en zorgt ervoor dat je snel kunt reageren. Af en toe een beetje stress is niet erg, zolang je hersenen maar voldoende rust en ruimte krijgen om te herstellen. Maar stress die maanden of zelfs jaren aanhoudt, is een stuk minder goed voor je. Wat kun je doen om beter te ontspannen?

Gepubliceerd op:20 november 2023

Ontspanning oefeningen

Ontspanning

Ontspanning betekent dat je lichaam en geest tot rust komen. Het helpt om structureel momenten van ontspanning voor jezelf in te plannen.

Er zijn allerlei vormen van ontspanning die stress helpen verminderen. Je kunt in een warm bad gaan zitten, yoga of ademhalingsoefeningen doen, een puzzel maken of muziek luisteren. Of je uitleven tijdens het sporten, klussen of tuinieren. Muziek maken, bijpraten met een goede vriend(in) of een mooie film kijken kunnen ook een ontspannen gevoel geven.

Door iets nieuws te leren daag je jezelf uit. Je prikkelt je hersenen en houdt ze fit, flexibel en gezond. Belangrijk is dat je kiest wat bij je past en zorgt voor afwisseling: fysiek en mentaal, inspannend en ontspannend. Spreek ook met jezelf af wanneer je tijd neemt om te ontspannen.

Je stressoren aanpakken

Oorzaken van stress heten ook wel stressoren. Deze kun je met een aantal aandachtspunten verminderen:

  • Houd een stressdagboekje bij. Zo leer je negatieve denkpatronen en stresssignalen bij jezelf herkennen. Noteer ook wat je ontspanning en plezier geeft.
  • Las een dagelijks piekerhalfuur in. Als je het piekeren elke keer probeert uit te stellen naar dat halfuur, ga je het vanzelf steeds minder doen.
  • Kijk hooguit 1 keer per dag naar nieuws en social media.
  • Zeg eens wat vaker nee.
  • Zorg voor een opgeruimd huis, dat geeft ruimte in je hoofd.
  • Stel zo min mogelijk uit. Ook dat zorgt voor ruimte in je hoofd.
  • Leer relativeren.
  • Doe 1 ding tegelijk.
  • Zorg voor regelmaat, met afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Dat zorgt voor overzicht.
  • Plan elke dag tijd in voor een ontspannende activiteit.