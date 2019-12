Over de Gezondgids

Over gezondheid, zorg en voeding is vreselijk veel informatie beschikbaar. Maar die informatie is lang niet allemaal objectief en vrij van commerciële belangen en het is moeilijk het kaf van het koren te scheiden. De Consumentenbond biedt daarom in de Gezondgids betrouwbare informatie die de lezer ondersteunt in een gezonde levensstijl en bijpraat over recente ontwikkelingen. Ook stelt de Consumentenbond in de Gezondgids wanprestaties door levensmiddelfabrikanten en zorgverleners aan de kaak. De Gezondgids is opgericht in 1998 als ‘nieuwsbrief Gezond’, telt inmiddels 52 pagina’s per nummer en verschijnt zes keer per jaar.

De redactie

Evert van Hardeveld (hoofdredacteur)

Loes Harland (eindredacteur)



In de Gezondgids

Nieuws: het laatste en bruikbaarste nieuws op het gebied van voeding en gezondheid

Tests: elk nummer bevat meerdere tests. Op het gebied van voeding, bijvoorbeeld over superfoods, maaltijdvervangers of lightproducten. En op het gebied van zorg, bijvoorbeeld over de kwaliteit van huisartsen en tandartsen, zorgverzekeringen en de hygiëne in ziekenhuizen.

Dossier: het binnendossier geeft in zeven pagina’s uitgebreide actuele informatie en praktische tips om veelvoorkomende gezondheidsproblemen te voorkomen of tegen te gaan, van griep tot reuma en van de overgang tot Parkinson.

Hoe gezond is: onze voedingsonderzoekers pluizen voor elk nummer uit wat de gezondheidseffecten zijn van alledaagse voedingsmiddelen, zoals koffie, chocola of yoghurt.

Interview: in drie pagina’s vertelt een deskundige over de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied. Enkele onderwerpen die recent aan de orde kwamen zijn veroudering, afvallen, darmgezondheid en de nieuwste medicijnen tegen kanker.

Hier en daar: de Consumentenbond werkt alleen al in Europa samen met tientallen andere consumentenorganisaties. De Gezondgids maakt een selectie uit het nieuws over voeding en gezondheid van al deze organisaties.

Contact

Vraag, klacht of opmerking? Stuur een e-mail naar gezondgids@consumentenbond.nl om in contact te komen met de redactie van de Gezondgids.

Postadres

Consumentenbond

Postbus 1000

2521 BA Den Haag

Bezoekadres

Enthovenplein 1

2521 DA Den Haag

(070) 445 45 45

Abonnementen

Abonnee worden?

Opzeggen?