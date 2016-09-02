Over de Gezondgids

Over gezondheid, zorg en voeding is vreselijk veel informatie beschikbaar. Maar die informatie is lang niet allemaal objectief en vrij van commerciële belangen en het is moeilijk het kaf van het koren te scheiden. De Consumentenbond biedt daarom in de Gezondgids betrouwbare informatie die de lezer ondersteunt in een gezonde levensstijl en bijpraat over recente ontwikkelingen. Ook stelt de Consumentenbond in de Gezondgids wanprestaties door levensmiddelfabrikanten en zorgverleners aan de kaak. De Gezondgids is opgericht in 1998 als ‘nieuwsbrief Gezond’, telt inmiddels 52 pagina’s per nummer en verschijnt 6 keer per jaar.

De redactie

Loes Harland (hoofdredacteur)

Else Meijer (eindredacteur)



In de Gezondgids

Nieuws: het laatste en bruikbaarste nieuws op het gebied van voeding en gezondheid.

Voeding: elk nummer bevat artikelen over voeding, bijvoorbeeld over superfoods, maaltijdvervangers of lightproducten. Ook onze inzet voor de juiste informatie op voedingsproducten komt regelmatig langs.

Gezond leven: In elk nummer schrijven we over manieren om gezond te leven. Denk aan bewegen, goed slapen, psychische zorg en het gebruik van zelfzorgmiddelen. Allemaal met een praktische insteek, zodat je er zelf iets mee kunt doen.

Dossier: het binnendossier geeft in 7 pagina’s uitgebreide actuele informatie en praktische tips om veelvoorkomende gezondheidsproblemen te voorkomen of tegen te gaan. Van griep tot reuma en van de overgang tot Parkinson.

Hoe gezond is: we pluizen voor elk nummer uit wat de gezondheidseffecten zijn van alledaagse voedingsmiddelen, zoals koffie, chocola of kefir.

Interview: in 3 pagina’s vertelt een deskundige over de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied. Enkele onderwerpen die al aan de orde kwamen zijn afvallen, darmgezondheid, hormoonverstorende stoffen en de nieuwste medicijnen tegen kanker.

Hier en daar: de Consumentenbond werkt alleen al in Europa samen met tientallen andere consumentenorganisaties. De Gezondgids maakt een selectie uit het nieuws over voeding en gezondheid van al deze organisaties.

Contact

Vraag, klacht of opmerking? Stuur een e-mail naar gezondgids@consumentenbond.nl om in contact te komen met de redactie van de Gezondgids.

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