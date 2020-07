Je kunt je lidmaatschap op de Consumentenbond of je één van onze tijdschriften eenvoudig opzeggen: online, telefonisch of per brief.

We vinden het jammer dat je jouw lidmaatschap wilt opzeggen. Dankzij jouw steun kunnen wij ons voortdurend inzetten voor consumentenbelangen. Daar willen we je hartelijk voor bedanken.

Let op: bekijk voor opzeggen eerst de voorwaarden lidmaatschap of abonnement opzeggen.

Online

Lidmaatschap opzeggen

In Mijn Consumentenbond bij Mijn abonnementen

Let op! Het lidmaatschap heet Consumentenbond Basis of Consumentenbond Extra

Het lidmaatschap heet Consumentenbond Basis of Consumentenbond Extra Klik op 'abonnement opzeggen'

Bevestig je opzegging

Of via stuur ons een bericht via ons contactformulier

Abonnement tijdschrift opzeggen

In Mijn Consumentenbond bij Mijn abonnementen

Log in

Klik op 'abonnent opzeggen'

Bevestig je opzegging.

Of via stuur ons een bericht via ons contactformulier

Telefonisch

Onze medewerkers van de Klantenservice staan je graag te woord. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 18:00 uur via nummer 070 - 445 45 45.

Per brief

Vermeld het volgende in je brief:

Adres

Lidnummer

Dat je jouw lidmaatschap wilt opzeggen of welke abonnementen je wilt wijzigen of beëindigen

De reden voor wijziging of beëindiging

Postadres:

Consumentenbond

t.a.v. Service & Advies

Postbus 1000

2500 BA Den Haag

Opzegbevestiging

Heb je na 2 weken nog geen schriftelijke bevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de Klantenservice. Je kunt ook online controleren of de beëindiging goed is doorgevoerd.

Nadat je de gegevens hebt opgeslagen, worden de wijzigingen verwerkt. Je krijgt binnen 7 werkdagen een bevestigingsmail of binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging thuis gestuurd.