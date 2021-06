Lid worden van de Consumentenbond

Met een lidmaatschap van de Consumentenbond krijg je onder andere online toegang tot de tests of juridische hulp bij kwesties over aankoop, garantie en voorwaarden. Kies het lidmaatschap dat bij je past: Basislidmaatschap, Kies & Koop, Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd.

Lees meer

Tarieven lidmaatschap en abonnementen

Je kunt lid worden van de Consumentenbond. Bij het lidmaatschap Kies & Koop, Geld & Recht en Volledig & Vertrouwd ontvang je automatisch de digitale Consumentengids.

Ontvang je liever de papieren versie van de Consumentengids? Dan kun je ervoor kiezen dit toe te voegen aan je lidmaatschap. Dit kan bij ieder lidmaatschap.

Je kunt ook los een abonnement nemen op één van onze andere gidsen: de Digitaalgids, de Gezondgids, de Geldgids. Lees meer over onze tarieven.

Contact met de klantenservice

Wil je een van onderstaande opties? Neem dan contact op met de Klantenservice

Als je een gids cadeau wilt geven.

Als je in het buitenland woont en een abonnement op één van de gidsen van de Consumentenbond wilt.

Als je gaat verhuizen naar het buitenland en je je abonnement wilt meenemen.

Opzeggen

Je lidmaatschap op de Consumentenbond of je abonnement op één van onze gidsen opzeggen kan online, telefonisch of per brief. Lees meer over de voorwaarden van opzeggen. Na het afsluiten van een abonnement heb je recht op 14 dagen bedenktijd. Zet je een lopend (jaar)abonnement eerder stop, dan krijg je deel van je abonnementsgeld terug. Lees meer over geld terug na tussentijds beëindigen lidmaatschap.

Koop je een artikel uit de webwinkel, dan mag je dit ook binnen 14 dagen terugsturen. Dit geld niet voor e-books.

Wat is mijn lidnummer?

Met een abonnement ben je automatisch lid van de Consumentenbond. Het is soms handig om je Consumentenbond lidnummer bij de hand te hebben. Je vindt dit online onder Mijn Gegevens, op het adreslabel van de Consumentengids en op brieven die je van ons ontvangt.