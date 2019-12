Bedenktijd bij lidmaatschap of abonnement

Na het afsluiten van een abonnement heb je recht op 14 dagen bedenktijd. Koop je een artikel uit de webwinkel, dan mag je dit ook binnen 14 dagen terugsturen. Let op: dit geldt niet voor e-books.

14 dagen bedenktijd

Heb je een abonnement afgesloten, maar verander je van gedachte? Binnen 14 kalenderdagen kun je kosteloos en zonder opgave van reden van het abonnement afzien.

Bedenktijd bij een abonnement

Zodra je inlogt op de website van de Consumentenbond, of op een andere manier gebruikmaakt van één van de voordelen van het Consumentenbondlidmaatschap, is de Consumentenbond gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen wanneer je na gebruik van de voordelen alsnog binnen 14 dagen besluit te herroepen.

Terugsturen producten

Heb je iets bij ons gekocht, maar verander je van gedachte of valt het gekochte tegen? Binnen 14 kalenderdagen kun je de aankoop terugsturen. Let op: dit geldt niet voor e-books.

Bekijk alles over het retourneren van losse bestellingen of gebruik het herroepingsformulier.

Betaald bedrag terugstorten

Heb je het product tijdens de bedenktijd teruggestuurd of het abonnement binnen de bedenktijd beëindigd, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op je rekening. Dit gebeurt altijd binnen 14 dagen nadat we je retour hebben ontvangen en verwerkt.