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Gezondgids 50% korting 1200x1200
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Abonnement Gezondgids met 50% korting

Lees alles over gezond leven in de Gezondgids. Met veel interessante, kritische artikelen en praktische informatie over voeding, beweging, zelfzorg en medicijnen. Neem een abonnement en ontvang de Gezondgids 6 keer per jaar op de mat of lees 'm online.
 

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  • Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift

Product details

Samenvatting

  • Het eerste jaar de Gezondgids met 50% korting

  • 6 edities per jaar op de mat of digitaal
  • Online artikelen uit de Gezondgids lezen tot 5 jaar terug

  • Het online lezen van de Gezondgids is mogelijk zo lang het abonnement loopt

  • Handige extra’s en achtergrondinformatie op gezondgids.nl
  • Een abonnement op de Gezondgids geldt voor de duur van 1 jaar. Na de eerste contractperiode gaat het abonnement, tenzij je opzegt, over in een maandelijks opzegbaar abonnement voor onbepaalde tijd.

Bestel een los nummer van de Gezondgids


Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen bij de aankoop van een boek of abonnement. Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.