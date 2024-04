Heilige boontjes

Minstens 1x per week

Van bruine bonen tot linzen en van kikkererwten tot kapucijners: peulvruchten waren vroeger bijna dagelijkse kost. Tegenwoordig eten we ze nog geen 2 keer per maand. En dat terwijl het voor je gezondheid te adviseren is om ze minstens elke week te eten. Peulvruchten verlagen namelijk het gehalte ‘slecht’ LDL-cholesterol in je bloed.

Peulvruchten leveren weinig calorieën, maar barsten bijna uit hun velletjes door alle eiwitten, vezels, vitamines en mineralen die erin zitten. Door alle vezels en eiwitten duurt het lang voordat peulvruchten verteerd zijn. Daardoor krijg je na een maaltijd met peulvruchten minder snel trek dan na het eten van pasta of witte rijst.

Gemakkelijk

Peulvruchten zijn gemakkelijk te bereiden, goedkoop en lang houdbaar. Ze zitten bijvoorbeeld in een blik, pot of zak. Ze zijn dan al gaar, zodat je ze meteen koud aan een salade kunt toevoegen of kunt meeverwarmen in een soep. Je kunt ook gedroogde peulvruchten kopen en die zelf weken en koken. Dat kost wat meer tijd, maar is goedkoper.

Peulvruchten zijn verder goede plantaardige vleesvervangers, omdat ze net als vlees niet alleen eiwit leveren, maar ook ijzer en vitamine B1. Vitamine B12 zit er niet in, die komt alleen voor in dierlijke producten.

Duurzaam

Peulvruchten zijn duurzaam omdat ze van dichtbij komen. Een groot deel wordt in Nederland geteeld. De gewassen hebben weinig kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig en groeien ook op droge, schrale grond. En de planten halen stikstof uit de lucht en gebruiken die voor hun eigen groei. Dit heet ook wel natuurlijke bemesting.

Nadeel

Er is ook een nadeel. Je kunt na het eten van peulvruchten last krijgen van buikpijn en winderigheid. Dit komt doordat bacteriën in je darmen de vezels uit peulvruchten afbreken. Maar zelfs dit is gunstig, want bij dat proces komen stoffen vrij die je ontlasting soepel houden, je stoelgang bevorderen en je darmwand gezond houden. Als je vaker peulvruchten eet, wennen je darmen eraan en neemt de winderigheid vaak af.

Niet rauw

Koop je weleens verse sojabonen (edamame), bijvoorbeeld om door een salade te doen? Eet ze dan niet rauw, maar kook ze 6 tot 8 minuten. Rauwe peulvruchten bevatten lectines, een natuurlijke gifstof die de werking van je darmen kan ontregelen. Binnen 3 uur na het eten van niet-gare peulvruchten kun je last krijgen van buikpijn, misselijkheid, lichte diarree en koorts. De klachten houden meestal 4 tot 5 uur aan. Voor een keer is zo’n lectinevergiftiging vervelend, maar niet heel erg. Maar krijg je vaak lectines binnen, dan kunnen ze je darmen en nieren beschadigen.