Voeding voor je brein

Glucose

De belangrijkste brandstof voor het brein is glucose. Glucose ontstaat voornamelijk bij de vertering van koolhydraten. Vooral graanproducten, aardappels, groenten en fruit leveren koolhydraten.

Ze zitten ook in gezoete dranken, koek, snoep, gebak, suiker en honing, maar die voedingsmiddelen kun je beter met mate nemen, omdat ze weinig vezels, vitamines en mineralen leveren.

Visvetzuren

Visvetzuren zijn bouwstoffen voor je hersenen. Ze zorgen voor een goede en snelle communicatie tussen de zenuwcellen. Ze behoren tot de omega 3-vetzuren en zitten vooral in vette vis als haring, zalm en makreel.

Ze zijn zo belangrijk dat de Gezondheidsraad er een aanbevolen hoeveelheid voor heeft opgesteld, net als voor vitamines en mineralen. Je krijgt voldoende visvetzuren binnen als je 1 keer per week vette vis eet.

B-vitamines

Voor de hersenen zijn B-vitamines de belangrijkste vitamines. Net als de omega 3-vetzuren spelen ze een rol bij de communicatie tussen zenuwcellen. Voor de aanmaak van neurotransmitters – signaalstoffen tussen zenuwcellen – zijn vitamine B1, B6, B11 (foliumzuur) en B12 nodig. De laatste 3 zijn ook belangrijk voor je geheugen, concentratie en leervermogen. Een tekort aan vitamine B12 kan niet alleen leiden tot bloedarmoede, maar ook tot vergeetachtigheid.

Mineralen

De mineralen jodium, zink en ijzer zijn belangrijk voor de hersenen. Ze zijn betrokken bij het geheugen, de concentratie en het leervermogen. Tijdens de groei spelen deze mineralen een rol bij het ontwikkelen van een normale intelligentie.

Jodium zit in gejodeerd zout (keukenzout en bakkerszout), zeevis, eieren en zeewier. Zink krijg je binnen door vlees, kaas, graanproducten, noten en schaal- en schelpdieren te eten.

IJzer zit onder andere in vlees en vleesvervangers als noten, ei, tofu en tempeh. Ook donkergroene groenten als spinazie, paksoi, andijvie en snijbiet bevatten veel ijzer. Kies daarnaast voor volkorenproducten en peulvruchten.

Kader Voeding en je gezondheid