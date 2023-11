Witlof, een uitblinker?

Weinig vitamines en mineralen

Er zitten niet zoveel vitamines en mineralen in witlof, maar wel wat. Vitamine B1 en kalium bijvoorbeeld. Vitamine B1 speelt een rol bij de energievoorziening. Daarnaast is het gunstig voor het zenuwstelsel en het hart.

Kalium is nodig voor de zenuwprikkelgeleiding, het helpt bij het doorgeven van signalen in je lichaam. Signalen uit je hersenen gaan naar bijvoorbeeld de spieren in je been, zodat deze de opdracht krijgen het been op te tillen. Verder heb je kalium nodig voor een normale bloeddruk en de energiehuishouding in de spieren.

Toch gezond

Witlof is goed voor de bacteriën in je darmen (het darmmicrobioom). Het zit namelijk vol fermenteerbare vezels die je darmen gezond houden. Witlof bevat vooral veel inuline, dat bij de prebiotica hoort.

Prebiotica worden in de dikke darm afgebroken door bacteriën (gefermenteerd). Ze zijn zo het voedsel voor de goede bacteriën in de darmen. Bij die fermentatie komen bepaalde zuren en gassen vrij. Deze stimuleren de werking van de darmen en ondersteunen het immuunsysteem. Doordat de goede bacteriën gevoed worden met prebiotica uit witlof, wordt je darmmicrobioom sterker en raken je darmen meer in balans.

Duurzame keus

Witlof wordt in 2 stappen geteeld. Bij stap 1 groeien wortels uit witlofzaadjes die in het voorjaar buiten zijn gezaaid. Die wortels kunnen wel een meter lang worden. Ze worden in de herfst gerooid, ingekort tot zo’n 15 cm en opgeslagen in vriescellen. Daar liggen ze te rusten tot de teler er stronkjes uit laat groeien.

Bij stap 2 gaan de wortels naar zogenoemde trekbakken die binnen staan. Er ontspruit een stronkje op de wortel. De stronkjes maken een kleine groeispurt door en na 3 weken zijn ze klaar voor de oogst. Doordat telers zelf kunnen bepalen wanneer ze de rustende wortels verplaatsen naar de trekbakken, is er het hele jaar door verse witlof van Nederlandse bodem. Hierdoor is witlof in elk seizoen een duurzame keus.

Tips