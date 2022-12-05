Antwoord: Per type thermometer kan de gemeten lichaamstemperatuur verschillen. Het vergelijken van metingen met 2 thermometers kan daarom voor verwarring zorgen. Ook de meetplek speelt een rol. Zo is de temperatuur in de mond gemiddeld een halve graad lager dan die in de anus. Onder de oksel is de temperatuur een halve tot een hele graad lager dan rectaal gemeten. Een rectale meting is het nauwkeurigst.

Een voorhoofdthermometer is iets minder betrouwbaar dan andere typen. Hierbij spelen meerdere factoren een rol. Zo kunnen zweetdruppels de huid op het voorhoofd afkoelen. Verder hebben de meetafstand en de omgevingstemperatuur invloed.

Lauri ten Grotenhuis, expert Woning & Huishouden bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, 2022

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