Medicijnkosten

Antwoord: Ook een internetapotheek rekent – naast de kosten van het geneesmiddel – voor ieder medicijn circa €6. Deze terhandstellingskosten vormen de vergoeding voor zijn dienstverlening. Bij een herhaalrecept blijft het hierbij. Gaat het om medicijnen die voor het eerst worden gebruikt of die langer dan een jaar niet zijn meegegeven, dan kan ook de internetapotheek hiervoor €6 rekenen. Daarvoor moet de (internet)apotheker wel een begeleidingsgesprek voeren. Bij een internetapotheek zou dat telefonisch kunnen gaan.

Zonder gesprek mag een apotheker alleen de terhandstellingskosten in rekening brengen. Rekent hij onterecht ook een begeleidingsgesprek? Kijk dan op consumentenbond.nl/zorgklachten hoe je hierover kunt klagen.

Sandra Mul, redacteur-onderzoeker Zorg Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2016

Bekijk onze video: Kosten eerste uitgifte bij de apotheek

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