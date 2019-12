Vruchtensap uit Schijf van Vijf

Vraag: In de laatste Gezondgids staat dat vruchtensappen zijn verdwenen uit de Schijf van Vijf, omdat daar veel calorieën en weinig voedingsstoffen in zouden zitten. Geldt dat ook voor zelfgeperst vruchtensap? Dat zit toch boordevol gezonde stoffen?

Antwoord: Het drinken van suikerhoudende dranken verhoogt het risico op diabetes type 2. Sinaasappelsap is zo’n suikerhoudende drank: per glas zitten er zo’n 7 suikerklontjes in, wat neerkomt op ongeveer 110 kcal. Bij het bereiden van vruchtensap gaan belangrijke voedingsstoffen uit fruit, zoals vezels, verloren. Daarbij verzadigt het eten van fruit meer, niet alleen door de vezels, maar ook door het kauwen. Wie sap drinkt, krijgt ongemerkt aardig wat calorieën binnen, waardoor het risico op overgewicht toeneemt.

Voor je gezondheid is er weinig verschil tussen versgeperst sinaasappelsap en sap uit een pak. Vers sap bevat van nature misschien iets meer vitamine C, maar ook uit een pak levert een glas sinaasappelsap nog tweederde van de aanbevolen

dagelijkse hoeveelheid vitamine C.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2016

Lees ook:

Sinaasappelsap slecht voor gebit

De nieuwe Schijf van Vijf

Terug naar het overzicht