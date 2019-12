Wijziging aanvullende verzekering

Antwoord: Een verzekeraar mag voor het nieuwe jaar wijzigingen in zijn polis aanbrengen, maar moet de verzekerde hierover wel informeren. Alleen een vermelding in de nieuwsbrief is hiervoor onvoldoende. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hier in de regeling ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ duidelijke regels over opgenomen. Zorgverzekeraars moeten verzekerden tijdig informeren over nadelige wijzigingen in de polisvoorwaarden en deze informatie moet in ieder geval op de website worden gemeld. Omdat de meeste wijzigingen ingaan per 1 januari geldt hiervoor dat deze ook in het ‘prolongatiepakket’ moeten staan. Dit is de aanbieding die iedereen rond half november van zijn verzekeraar krijgt met de nieuwe premie voor het komende jaar.

Sandra Mul, redacteur-onderzoeker Zorg Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2017

