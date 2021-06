Beats Powerbeats Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro is een in het oor koptelefoon. Hij is daarbij ook nog draadloos. Let op, op de website van Beats spreekt men van ruisonderdrukking. Maar dit zegt men alleen omdat het in-ears zijn die altijd enig geluid buiten houden. Er is geen actieve ruisonderdrukking met een microfoon bij deze in-ears.