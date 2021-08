sony-wf-1000xm4

Conclusie

De WF-1000XM4-oortjes hebben veel te bieden, vooral voor veeleisende gebruikers. Ze zijn lang te gebruiken op één acculading en bieden indrukwekkende ruisonderdrukking. Toch zijn ze niet voor iedereen geschikt. Het geluid klinkt goed, maar bij sommige mensen zitten de oortjes wat minder prettig. Dit kan ook invloed hebben op de geluidskwaliteit.

Voor deze oortjes moet je diep in de buidel tasten. De adviesprijs van €280 is vrij hoog. Bedenk je daarbij dat de kleine accu's van True wireless-oortjes na verloop van tijd kunnen slijten. Dat geldt voor alle draadloze oordopjes, maar bij een hoge aanschafprijs extra belangrijk om te weten. Oortjes of koptelefoons met draad gaan - als je er goed mee omgaat - langer mee.

Paradepaardje

De naam van deze oortjes is wat technisch, maar we kennen deze serie producten van Sony als paradepaardjes van het merk. De Sony ‘WH-1000’-koptelefoons worden door velen geprezen. Ook met deze oortjes haalt Sony alles uit de kast. De voorganger - de WF-1000XM3 - scoorde in onze test al erg goed vergeleken met andere 'true wireless'-oortjes.

Zo hebben de oortjes ruisonderdrukking die erg goed werkt. Hiermee worden vooral lage, eentonige geluiden zoals de motor van een bus of vliegtuig goed onderdrukt. Met een druk op het linkeroortje kun je er ook voor kiezen om het geluid van je omgeving juist door te geven. Zo hoor je beter wat er in je omgeving speelt terwijl je de oortjes gebruik. Ook kun je de ruisonderdrukking gewoon ‘uit’ zetten. Dan zorgt alleen het plugje met het oortje voor nog wat demping.

De accu in de oortjes én de ‘charging case’ zorgen ervoor dat je de oortjes lang achter elkaar kunt gebruiken. Andere true wireless-oortjes moeten vaak veel eerder opgeladen worden.

Passen en meten

Bij de oortjes zijn 3 verschillende maten dopjes geleverd zodat de oortjes goed in je oor passen. In deze dopjes zit een soort schuim wat ervoor moet zorgen dat ze comfortabeler blijven zitten. In de praktijk lijken de oortjes bij de een beter te zitten dan bij de ander. Het is dus geen ‘allemansvriend’ wat dit betreft.

Het geluid van de oortjes kan erg goed klinken, maar wanneer de oortjes minder goed zitten komt dat de geluidskwaliteit niet ten goede.

Bij een aantal winkels kun je de oortjes testen voor aankoop. Sony heeft (op het publicatiemoment van deze pagina) een actie lopen waarmee je oortjes 30 dagen kunt proberen. Lees wel goed de voorwaarden als je hier gebruik van wilt maken.

Veel mogelijkheden

De WF-1000XM4 hebben veel extra mogelijkheden die je bij de meeste andere oortjes niet krijgt. Zo stoppen de oortjes automatisch met het afspelen van muziek wanneer je ze uit je oren haalt: best handig.

Ook wanneer je begint te praten tegen iemand kun je de muziek laten stoppen met afspelen. Maar de oortjes stoppen niet met het afspelen van muziek als iemand anders een gesprek begint. Ook kunnen we weer beginnen met het afspelen van muziek als iemand anders lang praat en en jij niets terugzegt.

In de app stel je gemakkelijk in welke mogelijkheden je wel en niet gebruikt.

Goed om te weten