Berisping en schorsing arts in Big-register

Zorgorganisaties als de artsenorganisatie KNMG en de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland hebben vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen het openbaar maken van tuchtrechtelijke maatregelen, zoals een berisping, boete of waarschuwing. Volgens de KNMG schiet een patiënt er niks mee op.

Een maatregel van waarschuwing, berisping of boete heeft - anders dan bijvoorbeeld een schorsing - geen gevolgen voor de beroepsuitoefening van de arts. De KNMG vindt daarom dat een maatregel van de tuchtrechter na een individuele klacht niets zegt over de totale kwaliteit van zorg door die arts.

Minister Schippers naar aanleiding van de bezwaren van de artsenorganisatie besloten om berispingen en boetes wel in het Big-register op te nemen, maar waarschuwingen niet.

Beide maatregelen blijven vijf jaar zichtbaar. Ook is besloten dat tijdelijke schorsingen na het verlopen ervan nog enige tijd zichtbaar zullen blijven in het Big-register.

De Eerste Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen.

Bron: KNMG