Bondsraad vergadert

De Bondsraad komt op 17 januari 2012 bij elkaar. Op 5 november 2011 heeft de Bondsraad besloten tot efficiencyverbeteringen van de Bondsraad, de uitwerking hiervan wordt op 17 januari besproken. De agenda omvat onder andere: de voorgenomen statutenwijzigingen en de verkiezing voor de nieuwe Bondsraadscommissie.

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