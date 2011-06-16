Concert afgelast? Geld terug!

'Bij het kopen van een kaartje voor een concert is de datum en de plaats belangrijk. Komt de organisator opeens met een andere datum dan moeten consumenten die daar niet blij mee zijn hun geld terug kunnen krijgen', aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

Bij rbcrestitutie.nl - een particulier initiatief - hebben zich al 158 consumenten gemeld met een totale schade van €29.540,80. Ook de Consumentenbond ontvangt veel klachten en slaat de handen ineen met deze website om de belangen van de gedupeerden samen optimaal te behartigen.

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Het Royal Beach Concert zou op 4 juni 2011 plaatsvinden, maar werd vanwege operationele redenen uitgesteld. De organisatie hoopt dat het concert deze zomer nog doorgaat, maar de datum en de locatie zijn nog onbekend. De toegangskaarten van 4 juni blijven hiervoor geldig. Veel consumenten met een kaartje willen dit niet afwachten en vragen hun geld terug.