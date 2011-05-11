Consumenten sturen massaal verlopen cadeaubon op

Jaarlijks laten consumenten 5 miljoen euro aan cadeaubonnen liggen. De Consumentenbond vindt dat de bonnen niet beperkt houdbaar mogen zijn omdat er al voor betaald is. Tot nu toe stuurden 186 consumenten 400 bonnen van 98 verschillende bedrijven naar de Consumentenbond. Sommige consumenten hadden nog veel geld in de keukenla liggen: iemand dook een saunabon met een waarde van maar liefst €100 op en de Consumentenbond ontving van één persoon 5 dinercheques uit 1994 met een totale waarde van 400 gulden. Enkele bonnenverstrekkers hebben al aangegeven mee te werken aan de actie. De uitgever van de Pluimen-bonnen geeft bijvoorbeeld €125 terug. Ook een aantal kleine bedrijven, zoals een plaatselijke garage en een koffiehuis, zijn van plan de waarde van de bonnen te vergoeden.

Meedoen kan nog

Elke euro die door de actie vrijkomt, gaat naar een goed doel. Consumenten kunnen aangeven welk goed doel zij willen steunen: KWF Kankerbestrijding, Unicef, Wereld Natuurfonds, Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen. Consumenten die nog willen mee doen aan de actie, kunnen hun verlopen bonnen tot en met 30 juni sturen naar:

Consumentenbond

t.a.v. Actieteam

Antwoordnummer 2259

2502 XB Den Haag (postzegel niet nodig)