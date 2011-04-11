Downloadverbod ontziet consumenten niet

In het voorstel van de staatssecretaris wordt het voor consumenten onrechtmatig om muziek en films te downloaden uit illegale bron, maar hoeven zij niet bang te zijn voor strafrechtelijke vervolging. De handhaving van het auteursrecht - en dus ook van downloaden uit illegale bron - ligt echter bij het civiele recht. Het strafrecht speelt hierin nauwelijks een rol.

Legaliseren

De Consumentenbond heeft in een voorstel samen met Ntb en FNV Kiem (de vakbonden voor musici, dansers en acteurs) een heel andere richting dan de staatssecretaris bepleit. De gezamenlijke organisaties stellen voor om met een stelsel van heffingen het down- en uploaden te legaliseren en de opbrengsten onder de creatieven te verdelen. Hiermee worden consumenten daadwerkelijk ontzien, terwijl de artiesten de beloning ontvangen waar zij recht op hebben.