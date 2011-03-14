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Handboek Veilig online helpt gevaren te herkennen

Nieuws
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Internet biedt veel gemak, maar er zijn ook allerlei risico's. Wat zijn bijvoorbeeld de gevaren van sociaalnetwerksites? Hoe kun je veilig online betalen? Hoe herken je phishing? Op deze en nog veel meer vragen geeft de Consumentenbond in het boek Veilig online het antwoord. Met deze uitgave wil de Consumentenbond consumenten helpen veilig en verstandig gebruik te maken van internet, hun privacy te beschermen en gevaren tijdig te herkennen.

Gepubliceerd op:14 maart 2011

Handboek-velig-online

Met een aantal simpele maatregelen kan internetten al een stuk veiliger worden. Denk bij internetgebruik door kinderen bijvoorbeeld aan het inzetten van een internetfilter (werkt met een 'zwarte lijst' en weert verboden sites) en een kinderbrowser (herkent websites die bezocht mogen worden, de 'witte lijst'). De Consumentenbond geeft in het boek Veilig online tips hoe je de diverse soorten bedreigingen herkent. Vervolgens wordt via duidelijke stap-voor-stap-oefeningen aangegeven hoe consumenten zich ertegen kunnen wapenen. Ook de beveiliging van draadloze en mobiele netwerken komt aan bod.

Laat je niet hacken

Eerder onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat internetgebruikers zich ten onrechte online veilig wanen. Consumenten blijken niet alle risico's te kennen en beschermen hun computer onvoldoende. Om consumenten te doordringen van het belang van veilig internetten, is de Consumentenbond in 2010 de campagne Laat je niet hacken gestart, met www.laatjeniethacken.nl als speciale campagnesite.