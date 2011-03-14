Handboek Veilig online helpt gevaren te herkennen

Met een aantal simpele maatregelen kan internetten al een stuk veiliger worden. Denk bij internetgebruik door kinderen bijvoorbeeld aan het inzetten van een internetfilter (werkt met een 'zwarte lijst' en weert verboden sites) en een kinderbrowser (herkent websites die bezocht mogen worden, de 'witte lijst'). De Consumentenbond geeft in het boek Veilig online tips hoe je de diverse soorten bedreigingen herkent. Vervolgens wordt via duidelijke stap-voor-stap-oefeningen aangegeven hoe consumenten zich ertegen kunnen wapenen. Ook de beveiliging van draadloze en mobiele netwerken komt aan bod.

Laat je niet hacken

Eerder onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat internetgebruikers zich ten onrechte online veilig wanen. Consumenten blijken niet alle risico's te kennen en beschermen hun computer onvoldoende. Om consumenten te doordringen van het belang van veilig internetten, is de Consumentenbond in 2010 de campagne Laat je niet hacken gestart, met www.laatjeniethacken.nl als speciale campagnesite.