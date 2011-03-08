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Ingrijpen Kamer nodig bij plan griffierechten

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De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op de plannen van het kabinet om de griffiekosten kostendekkend te maken tegen te houden. Consumenten die een kantongerechtprocedure willen starten, betalen straks geen €70 maar €1190. Hiermee laat het kabinet consumenten die hun recht willen halen volledig in de steek. De Kamer debatteert woensdag 9 maart over de plannen. De Consumentenbond heeft ook Minister Verhagen van Economische zaken en staatssecretaris Teeven van Justitie laten weten dat de rechtsstaat voor consumenten een illusie wordt als hun plannen doorgang vinden.

Gepubliceerd op:8 maart 2011

griffier 'Wij zijn geschokt over deze plannen', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond, 'De regering snijdt voor talloze consumenten de weg naar de rechter af. Zo wordt toegang tot de rechter een illusie. En schendt Nederland afspraken die in Europa zijn gemaakt'. Volgens de bond wegen de kosten van een gerechtelijke procedure straks niet meer op tegen de baten. Dit terwijl consumenten met de huidige barrières al massaal afzien van het halen van hun recht.

Alternatieve maatregelen

Alsnog een simpele en goedkope, digitale, procedure in te voeren voor eenvoudige civiele zaken is één van de alternatieve maatregelen die de bond voorstelt. Daarnaast pleit de bond ervoor om consumentenorganisaties de mogelijkheid te geven om aanspraak te maken op gefinancierde rechtsbijstand. Op die manier kunnen de organisaties op een efficiëntere manier groepen gedupeerde consumenten bij massaschade bijstaan om hun recht te halen.