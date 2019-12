Klanttevredenheid banken in kaart

Nieuws|Consumenten die overgestapt zijn naar ASN Bank en Triodos zijn het meest tevreden over hun bank, ondanks dat deze banken niet per definitie het goedkoopst zijn. Relatief de meeste ontevreden klanten zitten bij Regiobank (17,3%) en SNS Bank (11,1%).

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Bankenmonitor van de Consumentenbond. In de Geldgids april/mei 2011 en via www.consumentenbond.nl/bankenmonitor is het volledige onderzoek te lezen.

Alle banken scoren een voldoende in het totaaloordeel over de klanttevredenheid. Toch is het verschil tussen de bank waar de klanten het meest tevreden zijn (Triodos en ASN met een totaaloordeel van 8,1) en het meest ontevreden zijn (Regiobank met een totaaloordeel van 6,9) nog best groot. "Je ziet dat relatieve nieuwkomers op de bankenmarkt, zoals ASN en Triodos, veel meer werk maken van de klant centraal stellen. Ze verkiezen het klantenbelang boven het commerciële belang. Het zou mooi zijn als deze banken zich aansluiten bij de campagne Begrijp je geld?! van de Consumentenbond. Daarmee kunnen ze laten zien dat ze ook voorop lopen in het ontwikkelen van financiële basisproducten, producten die echt aansluiten bij de wensen van de klant," aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Kosten

Opvallend is dat 51% van de (zeer) ontevreden ondervraagden ontevreden is dat de bankkosten stijgen terwijl ze steeds meer zelf moeten doen. ABN AMRO kreeg het laagste oordeel (6,1) voor de kosten die de bank in rekening brengt. De medewerkers van Triodos Bank worden uitzonderlijk geprezen. De bank scoort significant vaker dan vrijwel alle andere banken een 'zeer tevreden' op deskundigheid, behulpzaamheid, bereikbaarheid en snelheid (de vier gemeten aspecten).