Nuon biedt hoogste korting energieveiling

Gepubliceerd op:11 mei 2011
'Het was heel spannend', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Het was een nek aan nekrace tussen Energiedirect en Nuon, maar Nuon heeft uiteindelijk het hoogste bod gedaan van bijna €300. Een prachtig resultaat van onze energieveiling'. De korting geldt voor een jaarcontract voor groene stroom en grijs gas met een vaste prijs.
Ook consumenten die geen lid zijn van de Consumentenbond kunnen met een proeflidmaatschap van €5 gebruik maken van dit energiecollectief. De Consumentenbond regelt de overstap voor wie besluit om te wisselen van energieleverancier. Voor vragen of opmerkingen kunnen consumenten bellen met een speciale helpdesk: 088-6699088 (4cpm).