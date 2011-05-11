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Nuon biedt hoogste korting energieveiling

Nieuws
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Energieleverancier Nuon biedt de hoogste korting van maar liefst €287 per jaar op de energieveiling van de Consumentenbond. Deze korting geldt voor een gemiddeld verbruik van 3500 kWh en 1850 m3 gas. De 36.668 consumenten die zich voor de veiling vrijblijvend hebben ingeschreven, kunnen gebruik maken van deze korting.

Gepubliceerd op:11 mei 2011

plaatje-website-energie-klein 'Het was heel spannend', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Het was een nek aan nekrace tussen Energiedirect en Nuon, maar Nuon heeft uiteindelijk het hoogste bod gedaan van bijna €300. Een prachtig resultaat van onze energieveiling'. De korting geldt voor een jaarcontract voor groene stroom en grijs gas met een vaste prijs.

Leden en niet-leden

Ook consumenten die geen lid zijn van de Consumentenbond kunnen met een proeflidmaatschap van €5 gebruik maken van dit energiecollectief. De Consumentenbond regelt de overstap voor wie besluit om te wisselen van energieleverancier. Voor vragen of opmerkingen kunnen consumenten bellen met een speciale helpdesk: 088-6699088 (4cpm).