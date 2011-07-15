Prima bescherming met goedkope zonnebril

De geteste brillen kosten gemiddeld vijf euro en houden allemaal voor 100% de schadelijke uv-straling tegen. Het uv-filter van alle geteste goedkope brillen is na een paar poetsbeurten nog steeds aanwezig. De glazen van de 20 zonnebrillen van maximaal 1 euro werden nog eens extra bewerkt met een schuursponsjes. Ze liepen krassen op maar behielden zelfs toen nog de uv-bescherming.

Donkere glazen

Een zonnebril heeft als belangrijkste doel de ogen te beschermen tegen uv-straling. Die komt met het zonlicht mee en kan de ogen aantasten. Het hoornvlies, de ooglens en het netvlies kunnen daardoor schade oplopen. De donkerte en de categorie van de glazen zegt absoluut niets over de kwaliteit van het uv-filter. Ook lichtgetinte glazen kunnen goed beschermen tegen uv-stralen. De volledige test en kooptips zijn te lezen in de Consumentengids van juli/augustus 2011.