Reizen naar Egypte ontraden

De meeste vakantiegangers zijn inmiddels gerepatrieerd. Wie de komende dagen zou vertrekken, kan de reis in overleg met zijn reisorganisatie omboeken naar een andere bestemming of uitstellen.

De calamiteitenregeling geldt alleen voor zogeheten pakketreizen, meestal een combinatie van vervoer en verblijf, geboekt bij een organisatie aangesloten bij het Calamiteitenfonds (onder meer alle ANVR-reisorganisaties). Wie een 'los' vliegticket heeft geboekt, kan zich hier dus niet op beroepen en is voor (gratis) annuleren of omboeken afhankelijk van de medewerking van de luchtvaartmaatschappij.

Consumenten die een van de komende weken zouden vertrekken, kunnen het beste contact houden met hun reisbureau of reisorganisator.

Actuele informatie

Reizigers kunnen voor actuele informatie terecht bij hun reisbureau of luchtvaartmaatschappij en op de websites www.calamiteitenfonds.nl en www.minbuza.nl.