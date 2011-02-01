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Reizen naar Egypte ontraden

Nieuws
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle reizen naar Egypte. Het Calamiteitenfonds spreekt van een uitkeringsvatbare situatie voor heel Egypte. Dat betekent dat reizigers die een reis naar dat land hebben geboekt vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos kunnen annuleren. Veel reisorganisaties halen hun gasten terug, ook uit de toeristische plaatsen aan de Rode Zee.

Gepubliceerd op:1 februari 2011

De meeste vakantiegangers zijn inmiddels gerepatrieerd.  Wie de komende dagen zou vertrekken, kan de reis in overleg met zijn reisorganisatie omboeken naar een andere bestemming of uitstellen. 

luchtvaart_10 De calamiteitenregeling geldt alleen voor zogeheten pakketreizen, meestal een combinatie van vervoer en verblijf, geboekt bij een organisatie aangesloten bij het Calamiteitenfonds (onder meer alle ANVR-reisorganisaties). Wie een 'los' vliegticket heeft geboekt, kan zich hier dus niet op beroepen en is voor (gratis) annuleren of omboeken afhankelijk van de medewerking van de luchtvaartmaatschappij.

Consumenten die een van de komende weken zouden vertrekken, kunnen het beste contact houden met hun reisbureau of reisorganisator.

Actuele informatie

Reizigers kunnen voor actuele informatie terecht bij hun reisbureau of luchtvaartmaatschappij en op de websites www.calamiteitenfonds.nl en www.minbuza.nl.