Start campagne: Klachten Zat? Los het op!

Onderzoek

De lange afhandelingduur, de geboden oplossing, niet serieus genomen worden en het niet nakomen van afspraken zijn de grootste ergernissen voor consumenten. Daarnaast heeft 54% meer dan drie pogingen moeten doen om een klacht afgehandeld te krijgen. Bij 30% was zelfs vijf of meer keren contact nodig. 1 op de drie mensen die een ervaring had met een keuzemenu voor telefonische klachtenafhandeling vond dat onduidelijk. 44% van de klachten die nog liepen op het moment van de enquête heeft een looptijd van langer dan acht weken. Tot slot geeft een kwart van de respondenten aan dat het bedrijf vindt dat een klacht is afgehandeld, terwijl dat volgens hen nog niet het geval is. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het juli/augustusnummer van de Consumentengids.

De Campagne 'Klachten Zat' is inmiddels gesloten.