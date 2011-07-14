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Start campagne: Klachten Zat? Los het op!

Nieuws
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Uit een enquête van de Consumentenbond blijkt dat 58% van de 3032 respondenten het afgelopen jaar een klacht had over een product, dienst of bedrijf zelf. Maar liefst 61% is ontevreden tot zeer ontevreden over de afhandeling daarvan. Jaarlijks krijgt de Consumentenbond duizenden meldingen van consumenten over bedrijven, waaruit blijkt dat die hun klanten niet correct helpen bij de afhandeling van klachten.

Gepubliceerd op:14 juli 2011

Onderzoek

De lange afhandelingduur, de geboden oplossing, niet serieus genomen worden en het niet nakomen van afspraken zijn de grootste ergernissen voor consumenten. Daarnaast heeft 54% meer dan drie pogingen moeten doen om een klacht afgehandeld te krijgen. Bij 30% was zelfs vijf of meer keren contact nodig. 1 op de drie mensen die een ervaring had met een keuzemenu voor telefonische klachtenafhandeling vond dat onduidelijk. 44% van de klachten die nog liepen op het moment van de enquête heeft een looptijd van langer dan acht weken. Tot slot geeft een kwart van de respondenten aan dat het bedrijf vindt dat een klacht is afgehandeld, terwijl dat volgens hen nog niet het geval is. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het juli/augustusnummer van de Consumentengids.

De Campagne 'Klachten Zat' is inmiddels gesloten. 