Start campagne: Klachten Zat? Los het op!

Nieuws|Uit een enquête van de Consumentenbond blijkt dat 58% van de 3032 respondenten het afgelopen jaar een klacht had over een product, dienst of bedrijf zelf. Maar liefst 61% is ontevreden tot zeer ontevreden over de afhandeling daarvan. Jaarlijks krijgt de Consumentenbond duizenden meldingen van consumenten over bedrijven, waaruit blijkt dat die hun klanten niet correct helpen bij de afhandeling van klachten.