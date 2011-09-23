De Bondsraad vergadert op 5 november op het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag.

De Bondsraad vergadert op zaterdag 5 november op het kantoor van de Consumentenbond in Den Haag. De Bondsraad is het ledenparlement van de Consumentenbond. Aan de orde zijn onder meer een update van de strategie van de Consumentenbond voor 2012-2014 en een aanpassing van de omvang en de organisatie van de Bondsraad.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de Bondsraad? Kijk hier voor meer informatie.

Wilt u als lid van de Consumentenbond de vergadering bijwonen? Meldt u zich dan aan bij de afdeling verenigingszaken: vereniging@consumentenbond.nl. Ook kunt u hier terecht voor vragen en meer informatie over de Bondsraad.