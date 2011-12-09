Voorschotbedrag energie vaak te hoog

Tegen het einde van het jaar maken veel energiebedrijven de jaarnota op en bepalen ze het nieuwe maandelijkse voorschotbedrag voor het volgende jaar. Door maandelijks een vast bedrag te betalen, spreiden consumenten de last van de dure wintermaanden. In die periode verstoken consumenten bijna driekwart van ze jaarlijks aan energie verbruiken. De Consumentenbond is daarom geen voorstander van het voorstel van de Europese Commissie om alleen het daadwerkelijke maandelijkse verbruik bij consumenten in rekening te brengen in plaats van een vast bedrag per maand.

Besparen

Consumenten kunnen veel geld besparen door jaarlijks over te stappen naar een andere energieleverancier. De Consumentenbond organiseerde onlangs zijn tweede energieveiling die voor een gemiddeld huishouden een besparing van €323 oplevert. Iedereen kan tot 31 december 2011 van dit aanbod gebruikmaken via www.consumentenbond.nl/energiecollectief en overstappen naar Energiedirect.nl.