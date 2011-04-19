Zet je wifi op slot!

De Consumentenbond raadt consumenten aan hun draadloze netwerk thuis goed te beveiligen. Op de campagnewebsite Laat je niet hacken staan tips om een draadloos netwerk goed te beveiligen.

Het CBP heeft een dwangsom opgelegd aan Google voor het opslaan van e-mail en andere communicatie van onbeveiligde draadloze routers bij consumenten thuis. Google verzamelde deze privacy gevoelige informatie met de speciale auto’s van Google Streetview waarmee ook huizen worden gefotografeerd. Google registreerde ook de berekende locatie van de wifi routers.