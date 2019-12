Zorgpolis 2012 vergelijken op de Zorgvergelijker

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het loont om het polisaanbod te vergelijken en te bepalen of je de juiste aanvullende verzekering hebt. Ziekte is natuurlijk niet altijd te voorspellen, maar je weet vaak wel of je bijvoorbeeld fysiotherapie, speciale hulpmiddelen of kraamhulp nodig hebt en wat de staat van het gebit is. Hou daar rekening mee bij de keuze voor een aanvullende verzekering.' De zorgverzekeringen in de Zorgvergelijker worden vergeleken op verschillen in kwaliteit, dekking en prijs.



AFM vergunning

In de Zorgvergelijker van de Consumentenbond is het nu voor het eerst mogelijk om direct de zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor is een vergunning afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten. Het beëindigen van de lopende zorgverzekering kan tot en met 31 december 2011. Het afsluiten van een nieuwe polis is mogelijk tot en met 31 januari 2012.