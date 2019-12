Zoutreductiebeleid VWS faalt

Nieuws|De zoutinname onder consumenten is licht gestegen, terwijl het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) al 5 jaar geleden aankondigde stappen tegen overmatige zoutinname te ondernemen. Dit teleurstellende resultaat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Nederlanders krijgen nu gemiddeld 9,1 gram zout per dag binnen, tegen 8,8 gram in 2006. De Consumentenbond wil dat minister Schippers eindelijk echt daadkrachtig ingrijpt.

Zo’n 25% van de bevolking krijgt volgens het RIVM zelfs meer dan 11 gram zout per dag binnen, terwijl het Voedingscentrum maximaal 6 gram zout per dag aanbeveelt. is. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De levensmiddelenindustrie leidt het ministerie al jarenlang om de tuin met neprapporten en de belofte dat ze het zelf oplossen. Maar tot nu toe zijn alleen in de broodsector echte resultaten geboekt. Die sector heeft zélf bij het ministerie gepleit voor een norm voor de hoeveelheid zout in brood.' Uit de grote zouttest in de Consumentengids van mei 2011 bleek dat de levensmiddelenindustrie ondanks talloze beloftes, taskforces en praatgroepen per saldo geen enkele voortgang heeft geboekt. Voor de Consumentenbond aanleiding om de campagne ‘Opzouten! Stop smakeloos zoutgebruik’ opnieuw leven in te blazen. Consumenten hebben geen keuze en zijn het zat dat fabrikanten hen langzaam vergiftigen met onnodig grote hoeveelheden verborgen zout in alledaagse levensmiddelen.

Opzouten!

Met de campagne ‘Opzouten! Stop smakeloos zoutgebruik’ wil de Consumentenbond producenten van levensmiddelen bewegen minder zout in alledaagse producten te verwerken. Uit tests blijkt keer op keer dat veel zout volstrekt onnodig wordt toegevoegd. Dit leidt tot veel gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en nierfalen. Inmiddels steunen bijna 9000 mensen de campagne op www.consumentenbond.nl/opzouten.

