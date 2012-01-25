Nieuwe privacywetgeving Europa is goed voor consumenten

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Commissie herziet de bestaande wetgeving en maakt eindelijk een grote stap vooruit naar het internettijdperk. De huidige regels stammen uit 1995. Internet was toen nog helemaal niet toegankelijk voor consumenten. Dat is tussen natuurlijk wel anders'.

De nieuwe regels gelden voor zowel online als offline activiteiten en bepalen hoe bedrijven gegevens van consumenten mogen gebruiken wanneer zij online winkelen, surfen of gebruik maken van sociale netwerk sites.

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