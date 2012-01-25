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Nieuwe privacywetgeving Europa is goed voor consumenten

Nieuws
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In Brussel heeft Eurocommissaris Vivian Reding op 25 januari de nieuwe plannen voor privacywetgeving bekend gemaakt. De gebruikers staan hierin centraal. Er komen sterkere maatregelen tegen overtreders en de wet biedt betere bescherming aan consumenten. Volgens de Consumentenbond zijn de voorstellen van de Europese Commissie goed nieuws voor consumenten.

Gepubliceerd op:25 januari 2012

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Commissie herziet de bestaande wetgeving en maakt eindelijk een grote stap vooruit naar het internettijdperk. De huidige regels stammen uit 1995. Internet was toen nog helemaal niet toegankelijk voor consumenten. Dat is tussen natuurlijk wel anders'.

De nieuwe regels gelden voor zowel online als offline activiteiten en bepalen hoe bedrijven gegevens van consumenten mogen gebruiken wanneer zij online winkelen, surfen of gebruik maken van sociale netwerk sites.

Belangrijkste punten

  • meldplicht voor bedrijven bij lekken of verlies van privégegevens.
  • het wordt voor consumenten makkelijk om eigen data mee te nemen bij overstap naar een andere dienst, bijvoorbeeld bij het wisselen van sociaal netwerk.
  • bedrijven moeten meer informatie geven over het gebruik van privégegevens en de opslag ervan.
  • toezichthouders krijgen meer mogelijkheden en kunnen hogere boetes geven.
  • consumenten kunnen makkelijker hun online-data verwijderen.
  • betere bescherming bij een conflict met een buitenlands bedrijf over privégegevens.