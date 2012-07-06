Opluchting over stoppen experiment vrije tarieven mondzorg

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'het experiment is mislukt en consumenten zijn de dupe. Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat bij het afsluiten van de zorgpolissen voor 2013 geen verwarring meer is over de tandartstarieven. Dit jaar leidde dat tot de nodige onrust tussen zorgverzekeraars, tandartsen en consumenten. We gaan ervan uit dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) alles op alles zet om dit te voorkomen'.

Orthodontisten

De Consumentenbond kijkt met een extra scherp oog naar de tarieven voor orthodontisten. In 2010 berekende de NZa dat de tarieven 34% te hoog waren. Deze werden toen met slechts 16% verlaagd omdat de overige kostendaling door marktwerking bereikt moest worden. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat vele orthodontisten de prijs ondertussen alweer flink verhoogd hebben.

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