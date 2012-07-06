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Opluchting over stoppen experiment vrije tarieven mondzorg

Nieuws
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De Consumentenbond is opgelucht dat minister Schippers onder druk van de Tweede Kamer stopt met het experiment van vrije tarieven in de mondzorg. De tarieven stegen, er is onvoldoende keuze-informatie en tandartsen blijken uit onderzoek van de Consumentenbond niet open te staan voor consumenten die shoppen voor een (dure) behandeling. Allemaal ingrediënten voor de oproep om te stoppen met dit experiment. Voor consumenten is het nu van belang dat voor het afsluiten van de nieuwe zorgpolissen duidelijkheid is over de mondzorgprijzen.

Gepubliceerd op:6 juli 2012

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'het experiment is mislukt en consumenten zijn de dupe. Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat bij het afsluiten van de zorgpolissen voor 2013 geen verwarring meer is over de tandartstarieven. Dit jaar leidde dat tot de nodige onrust tussen zorgverzekeraars, tandartsen en consumenten. We gaan ervan uit dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) alles op alles zet om dit te voorkomen'.

Orthodontisten

De Consumentenbond kijkt met een extra scherp oog naar de tarieven voor orthodontisten. In 2010 berekende de NZa dat de tarieven 34% te hoog waren. Deze werden toen met slechts 16% verlaagd omdat de overige kostendaling door marktwerking bereikt moest worden. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat vele orthodontisten de prijs ondertussen alweer flink verhoogd hebben.

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