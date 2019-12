Opluchting over stoppen experiment vrije tarieven mondzorg

Nieuws|De Consumentenbond is opgelucht dat minister Schippers onder druk van de Tweede Kamer stopt met het experiment van vrije tarieven in de mondzorg. De tarieven stegen, er is onvoldoende keuze-informatie en tandartsen blijken uit onderzoek van de Consumentenbond niet open te staan voor consumenten die shoppen voor een (dure) behandeling. Allemaal ingrediënten voor de oproep om te stoppen met dit experiment. Voor consumenten is het nu van belang dat voor het afsluiten van de nieuwe zorgpolissen duidelijkheid is over de mondzorgprijzen.