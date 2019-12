Storingen bij kwart mobiel internetters

Nieuws|Heel traag of helemaal geen internet. Gemiddeld een kwart van de mensen die mobiel internetten kreeg te maken met deze verbindingsproblemen in september en oktober 2011. Klanten van T-Mobile werden het vaakst getroffen door mobiel internetstoringen (36%), die van Hi het minst (20%). Dat blijkt uit een panelonderzoek van de Consumentenbond, de Mobiele ProviderMonitor.

Het percentage panelleden met storingen bij mobiel bellen of sms'en ligt beduidend lager dan bij mobiel internet. Slechts 4% van de ondervraagden had last van sms'jes die te laat verstuurd werden of niet binnenkwamen. 8% kreeg te maken met één of meer storingen met mobiel bellen. Het belangrijkste probleem bij bellen was geen bereik, gevolgd door een afgebroken gesprek.

Mobiele ProviderMonitor

In 2011 startte de Mobiele ProviderMonitor. Daarin beoordeelt een panel van ruim 2400 deelnemers elke 2 maanden hun mobiele telecomaanbieder en geeft daarnaast maandelijks storingen door. De Consumentenbond vergelijkt elke maand de voorwaarden en tarieven van meer dan 2000 combinaties van mobiele telecomabonnementen. De beoordelingen van providers en abonnementen zijn verwerkt in de mobiele abonnementenvergelijker op de Consumentenbond website. De resultaten van de tweede Mobiele ProviderMonitor staan online en in de Digitaalgids van januari 2012.

