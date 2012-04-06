Apple zegt toe site verder aan te passen

'Wij houden nauwlettend in de gaten of de informatie die Apple toevoegt voldoende duidelijk is', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'De aanpassingen van vorige week waren een eerste stap. Maar Apple zwijgt nog over de overlap en de verschillen tussen de garantie die Apple biedt en waar Nederlandse consumenten recht op hebben. Als die informatie ontbreekt of niet duidelijk is, kunnen consumenten niet op de juiste gronden beslissen of ze een product en eventueel de dure extra garantie van Apple willen kopen.'

Garantie

Veel consumenten en verkopers zijn slecht op de hoogte van de regels rondom garantie en wat ieders wettelijke rechten en plichten zijn. Informatie hierover is op de website van de Consumentenbond te vinden in het dossier Juridisch advies. Ook de Consumentenautoriteit biedt op zijn website informatie over garantie.

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