Apple zegt toe site verder aan te passen

In een brief aan de Consumentenbond zegt Apple toe om uiterlijk half april duidelijker te zijn over garantie op zijn Nederlandstalige website. Na kritiek van de Consumentenbond en tien andere Europese consumentenorganisaties zette Apple een vergelijking tussen de garantie die zij bieden en de minimale Europese garantietermijn op zijn site. De Consumentenbond vindt dat Apple Nederlandse consumenten op dit moment nog steeds onvoldoende informeert over de Nederlandse garantieregels, die verder gaan dan de Europese.

'Wij houden nauwlettend in de gaten of de informatie die Apple toevoegt voldoende duidelijk is', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'De aanpassingen van vorige week waren een eerste stap. Maar Apple zwijgt nog over de overlap en de verschillen tussen de garantie die Apple biedt en waar Nederlandse consumenten recht op hebben. Als die informatie ontbreekt of niet duidelijk is, kunnen consumenten niet op de juiste gronden beslissen of ze een product en eventueel de dure extra garantie van Apple willen kopen.'

Veel consumenten en verkopers zijn slecht op de hoogte van de regels rondom garantie en wat ieders wettelijke rechten en plichten zijn. Informatie hierover is op de website van de Consumentenbond te vinden in het dossier Juridisch advies. Ook de Consumentenautoriteit biedt op zijn website informatie over garantie.

