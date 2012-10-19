Banken terughoudend met afsluiten ‘veiliger’ hypotheek

De Consumentenbond vroeg de banken wat zij doen als een klant een hypotheek heeft met lasten die door werkloosheid te hoog zijn voor zijn huidige inkomen. Een oplossing is verhuizen naar een goedkopere koopwoning, zodat de lasten dalen en het risico voor de bank afneemt. Banken zeggen niet mee te willen werken omdat het nieuwe inkomen te laag is om te voldoen aan de wettelijke normen. Maar ze nemen niet de ruimte die ze binnen de wet wel krijgen, om hun klanten tegemoet te komen.

Streng

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Banken deden vroeger veel moeite om ons hypotheekproducten te verkopen. Hypotheek, tophypotheek, het kon niet op. Laat ze dan nu ook wat soepeler zijn als mensen komen met voorstellen om hun situatie te verbeteren.' De Geldgids verschijnt 20 oktober en geeft adviezen om hypotheekproblemen te voorkomen.

