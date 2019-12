Betere consumentenrechten bij oneerlijke praktijken

Als bijvoorbeeld de rechter of de Consumentenautoriteit vaststelt dat een bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk -zoals misleidende of agressieve verkoop van een product of dienst- is het voor consumenten niet altijd duidelijk wat hun rechten zijn. Deze motie regelt voor de toekomst in ieder geval dat consumenten in zo'n situatie eenvoudig van hun contract af kunnen.

Daarnaast hebben consumenten die gedupeerd zijn door een oneerlijke handelspraktijk recht op schadevergoeding. De bestaande mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen voor slachtoffers van een oneerlijke handelspraktijk is in de ogen van de Consumentenbond in de praktijk echter ontoereikend, omdat het bijvoorbeeld lastig is om deze schade te bewijzen.

Lees ook: