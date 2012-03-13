Controleer de ´Vooraf Ingevulde Aangifte´!

Ongeveer 33% van de Nederlanders heeft op dit moment zijn belastingaangifte gedaan. Van de consumenten die in maart aangifte doen, gebruikt 64% de VIA. In 5% van die aangiftes blijkt een of meerdere fouten te zitten. Consumenten kunnen er dus niet automatisch van uit gaan dat de gegevens die al ingevuld zijn kloppen, terwijl ze wel zelf verantwoordelijk zijn voor het insturen van de juiste gegevens.

Belastinghulp

Bijna de helft van de Nederlanders doet zelf zijn belastingaangifte. Ruim een kwart laat de aangifte invullen door een expert, 15% laat de aangifte invullen door hun partner, 10% door een familielid of kennis en 3% door een vakbond of ouderenbond.

Het invullen van de belastingaangifte duurt voor 44% maximaal een uur en 43% is 1 tot 3 uur bezig met het invullen.

De meeste gebruikte informatiebronnen zijn het helpscherm in het aangifteprogramma van de Belastingdienst en de website van de Belastingdienst. Voor meer informatie of hulp bij de belastingaangifte kan iedereen terecht op www.consumentenbond.nl/belastinghulp

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