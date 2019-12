Controleer de ´Vooraf Ingevulde Aangifte´!

Nieuws|Het is belangrijk dat consumenten die gebruikmaken van de ´Vooraf Ingevulde Aangifte´ (VIA) van de Belastingdienst de ingevulde gegevens goed controleren. Met name de gegevens over het inkomen en de WOZ-waarde van de woning zijn niet altijd goed ingevuld. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, uitgevoerd door Intomart GfK, naar de belastingaangifte 2011.