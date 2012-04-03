Geschillencommissie Bestrating van start

In de tweezijdige algemene voorwaarden staan onder meer duidelijke regels over de offerte, meer- en minderwerk en de manier waarop de ondernemer het werk oplevert. Consumenten die zaken doen met een aangesloten ondernemer, weten zich dus verzekerd van eerlijke en duidelijke voorwaarden.

Algemene voorwaarden

De Geschillencommissie Bestrating beoordeelt geschillen op basis van de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de branche en de Consumentenbond. Deze onafhankelijke commissie velt een bindend oordeel over niet-opgeloste klachten tussen consumenten en ondernemers. Voordat een consument naar de geschillencommissie kan, moet hij eerst een klacht hebben ingediend bij de betreffende ondernemer.