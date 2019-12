Hotelgoldcard/Hotelgroup eist ten onrechte betaling

Consumenten die daadwerkelijk voor de rechter worden gedaagd door Hotelgoldcard/Hotelgroup kunnen contact opnemen met de Consumentenbond via alarm@consumentenbond.nl.

Volgens de Consumentenbond vallen de kortingskaarten die Hotelgoldcard/Hotelgroup telefonisch aan de man brengt onder de wettelijke regeling 'vakantieproduct van lange duur'. Zonder een door de consument getekende overeenkomst, is er geen betalingsverplichting.

Desondanks krijgen mensen die nooit iets hebben getekend en weigeren Hotelgoldcard/Hotelgroup te betalen, brieven van incassobureau MKBusiness, waarin wordt gesproken over een snel stijgende schuld, dure rechtszaken, loonbeslag en dagvaardingen. Bovendien zijn er signalen dat het incassobureau in strijd met de wettelijke regels het te vorderen bedrag met administratiekosten verhoogt en zich niet aan wettelijke termijnen houdt. Ook incasseerde het incassobureau onrechtmatig bedragen via bankrekeningen, iets dat de Consumentenbond inmiddels heeft laten beëindigen door de banken.

Geïntimideerd

Bij de Consumentenbond hebben zich al honderden consumenten gemeld die zich geïntimideerd voelen door de toonzetting van de brieven van MKBusiness. De Consumentenbond adviseert onrechtmatig geïncasseerde bedragen te (laten) storneren en niet onder druk te betalen. Hotelgoldcard/Hotelgroup is al een paar keer op zijn praktijken aangesproken door de Consumentenbond, maar het bedrijf weigert de handelswijze aan te passen.

Zie ook: