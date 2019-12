Junkfoodreclame voor kinderen stijgt, zelfregulering faalt

Nieuws|Fabrikanten bedelven Nederlandse kinderen nog steeds onder reclame voor ongezonde levensmiddelen, blijkt uit onderzoek van the International Association for the Study of Obesity (IASO). De hoeveelheid junkfoodreclame steeg met 38% over de periode 2005-2011. De Consumentenbond dringt bij de Tweede Kamer aan op wettelijke maatregelen, nu wederom blijkt dat de zelfregulering van de levensmiddelenindustrie niet werkt.

Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2011 in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) kwam een vergelijkbaar beeld naar voren. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De toename van junkfoodreclames in Nederland is des te schokkender, omdat uit het rapport van de IASO blijkt dat het in de rest van Europa daalde met gemiddeld 29%.'

Overgewicht

Overgewicht is verantwoordelijk voor 1,2 miljard euro aan zorgkosten. De Consumentenbond meent dat de levensmiddelenindustrie zijn kans heeft gehad, het is nu tijd voor het wettelijk aan banden leggen van junkfoodreclame gericht op kinderen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen al het geval is.



