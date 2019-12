Meer keuze is grootste voordeel van glasvezel

Nieuws|De voordelen waarmee glasvezel wordt aangeprezen, zijn niet uniek of voegen maar weinig toe ten opzichte van kabel. Dit concludeert de Consumentenbond in de Digitaalgids van oktober. Glasvezel biedt consumenten wel meer keuze dan kabel omdat het een open netwerk is waarop meerdere aanbieders hun diensten aan kunnen bieden, terwijl kabel in elke regio maar één aanbieder heeft.

De Digitaalgids bekeek of glasvezel de (marketing)beloftes waarmaakt. Glasvezel kan inderdaad een uitstekende tv-kwaliteit en hoge internetsnelheden leveren, maar via kabel kan dit ook. Alleen het zeer snel kunnen uploaden is uniek aan glasvezel. In de praktijk echter gebruiken consumenten dit niet zo vaak. Het vergelijken van de snelheden van abonnementen van 50 Mbit/s en 100-120 Mbit/s van kabel en glasvezel laat zien dat beide tussen 65-75% van de beloofde snelheid leveren. ADSL maakt bij de snelste abonnementen gemiddeld maar de helft van de beloofde snelheid waar. Glasvezel, kabel en ADSL ontlopen elkaar nauwelijks op prijsgebied: uit een prijsonderzoek van de Digitaalgids blijkt dat een vergelijkbaar combinatiepakket van snel internet, televisie en telefonie via glasvezel ongeveer even duur is als via kabel of ADSL.

Klachten

De Consumentenbond krijgt veel vragen over glasvezel, maar ook de nodige klachten. Veel leden geven aan zich misleid te voelen door de glasvezelverkoper. Zo duurt de aanvraag soms langer dan toegezegd of krijgen consumenten plotseling extra kosten voor hun kiezen. Ook zijn er klachten dat geleverde apparatuur niet direct goed werkt. Consumenten kunnen veel problemen voorkomen door niet met de eerste de beste verkoper aan de deur in zee te gaan, maar zelf het aanbod van glasvezelabonnementen te vergelijken.

