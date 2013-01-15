Bel-niet-aan register moet er komen

Ongevraagde verkoop aan huis, ook wel colportage genoemd, is een grote ergernis bij consumenten. Voor allerlei andere verkoopmethodes bestaat al een afmeldregister, bijvoorbeeld het Bel-me-niet register, Postfilter en SMS dienstenfilter. Voor de meest indringende verkoopmethode, op de drempel van je eigen huis, bestaat zo'n afmeldmogelijkheid nog niet. Het register kan eenzelfde opzet krijgen als het Bel-me-niet register. De Autoriteit Consument en Markt moet de bevoegdheid krijgen om overtreders boetes op te leggen.

Klachten



De Consumentenbond ontvangt regelmatig klachten over ongevraagde verkoop aan de deur. Veel consumenten geven aan niet gediend te zijn van verkopers die ongevraagd aanbellen. De verkopers staan op onhandige tijden aan de deur en sommige consumenten voelen zich onder druk gezet of zelfs geïntimideerd om een overeenkomst te sluiten.