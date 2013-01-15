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Bel-niet-aan register moet er komen

Nieuws
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Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) ondersteunt het pleidooi van de Consumentenbond (CB) voor een Bel-niet-aan-register. De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op om tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken in te stemmen met het instellen van zo’n register. In juli 2012 lanceerde de Consumentenbond een petitie voor een Bel-niet-aan-register, waar consumenten zich kunnen afmelden voor ongevraagde deurverkoop. Bijna 12.000 consumenten ondertekenden de oproep. De Consumentenbond verstuurde ook bijna 1 miljoen 'bel-niet-aan-stickers'.

Gepubliceerd op:15 januari 2013

Ongevraagde verkoop aan huis, ook wel colportage genoemd, is een grote ergernis bij consumenten. Voor allerlei andere verkoopmethodes bestaat al een afmeldregister, bijvoorbeeld het Bel-me-niet register, Postfilter en SMS dienstenfilter. Voor de meest indringende verkoopmethode, op de drempel van je eigen huis, bestaat zo'n afmeldmogelijkheid nog niet. Het register kan eenzelfde opzet krijgen als het Bel-me-niet register. De Autoriteit Consument en Markt moet de bevoegdheid krijgen om overtreders boetes op te leggen.

Klachten

De Consumentenbond ontvangt regelmatig klachten over ongevraagde verkoop aan de deur. Veel consumenten geven aan niet gediend te zijn van verkopers die ongevraagd aanbellen. De verkopers staan op onhandige tijden aan de deur en sommige consumenten voelen zich onder druk gezet of zelfs geïntimideerd om een overeenkomst te sluiten.