Klachtenkater uitgereikt

De Consumentenbond startte in juli 2011 de Campagne Klachten zat? Los het op! om de klachtenafhandeling in Nederland te verbeteren. Tijdens de campagne ontving de Consumentenbond ruim 900 berichten van consumenten die hun klachten meer dan zat zijn. Uit deze meldingen selecteerde de Consumentenbond drie opvallende klachten, waarna consumenten mochten stemmen op de gekste, meest frustrerende klacht.

Klachten

Consumenten kunnen hun klachten vanaf nu niet langer melden op klachtenzat.nl, maar op ons klachtenforum. De Consumentenbond lanceerde dit online platform begin juni om consumenten en bedrijven de mogelijkheid te bieden samen tot een oplossing voor klachten te komen. UPC is één van de 125 bedrijven die hun medewerking hebben toegezegd.