Loterijen irriteren met reclamepost

Nieuws|Negen van de tien consumenten vindt de reclamepost van loterijen een verspilling van papier en geld en zeven op de tien is van mening dat ze te vaak worden benaderd door loterijen. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder ruim 3000 consumenten. Daarvan is 79% in het afgelopen jaar benaderd door een loterij, vooral door de Postcodeloterij (78%).

Cadeaukaarten, kraskaarten, creditkaarten en veel gratis loten. Allemaal lokkertjes van loterijen. Dat loterijen blijven proberen hen over te halen loten te kopen, is voor 86% van de consumenten een ergernis. 16% heeft weleens ongewild meegespeeld. Ze wilden één maand meespelen, maar bleken daarna aan een abonnement vast te zitten. Of ze dachten gratis mee te spelen. Bart Combée, directeur Consumentenbond : 'In de reclame moet duidelijk zijn of er sprake is van een abonnement en voor hoeveel trekkingen je meespeelt. Bij een gratis lot moet duidelijk vermeld worden of er een koopverplichting is'. Dat een deel van de inleg naar goede doelen gaat, is voor ruim 35% een stimulans om mee te spelen maar evenzoveel consumenten gaan voor de winst.

Kansspelautoriteit

Op 1 april is de Kansspelautoriteit gestart. Die kan optreden tegen loterijen die zich niet aan de Wet op de kansspelen houden. Staatssecretaris Teeven heeft 12 juli 2012 een voorstel aan de Tweede Kamer gestuurd om de regels voor werving en reclame van loterijen aan te scherpen. Teeven bevestigt dat reclameactiviteiten, zoals het per post versturen van reclamefolders, tot ergernis leiden bij consumenten. Een van de voorstellen is daarom dat loterijen gehoor moeten geven aan het verzoek van consumenten om niet meer persoonlijk benaderd te worden. Klachten over loterijen kunnen bij de Kansspelautoriteit worden gemeld via een formulier op: www.kansspelautoriteit.nl.

