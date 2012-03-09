Luchtvaartmaatschappijen torpederen passagiersrechten

Luchtvaartmaatschappijen proberen op alle mogelijke manieren te voorkomen dat consumenten hun recht kunnen halen op compensatie bij langdurige vertraging, totdat Europa de regels rondom compensatie opnieuw heeft bekeken. De luchtvaartsector en staatssecretaris Atsma stelden dat de ILT een goed alternatief is voor de opgeheven geschillencommissie, maar uitspraken van de ILT zijn niet bindend. Consumenten moeten alsnog naar de rechter als ze hun compensatie niet krijgen. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman dat de behandeltijd van klachten soms meer dan zes maanden duurt. De Consumentenbond steunt de oproep tot ingrijpen van PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester.

Recht op compensatie

Luchtvaartpassagiers hebben volgens de Sturgeon-uitspraak van het Europese Hof van Justitie recht op compensatie als ze meer dan drie uur vertraging hebben die niet het gevolg zijn van overmacht. Veel luchtvaartmaatschappijen weigeren gehoor te geven aan deze uitspraak. Daardoor worden consumenten gedwongen zich te wenden tot de ILT, hun rechtsbijstandverzekeraar, een commercieel claimbureau of de rechter. De Europese Commissie en het Europese Hof gaan dit jaar opnieuw de compensatieregels bij annulering en vertraging bekijken. Tot die tijd gelden de huidige regels.

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