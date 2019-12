Motie compensatie telecomstoringen snel uitvoeren

Nieuws|Het ministerie van EL&I moet de motie voor een compensatieregeling bij telecomstoringen nu snel wettelijk vastleggen, vindt de Consumentenbond. Een wettelijke regeling schept duidelijkheid voor consumenten en maakt een einde aan de willekeur bij compensatie na telecomstoringen. Vaak krijgen consumenten niets na een storing of compenseert de aanbieder in natura.

Minister Verhagen (EL&I) gaat met de aanbieders praten over manieren om de gevolgen van storingen te beperken. Het belangrijkste voor consumenten is dat zij na een storing zo snel mogelijk weer kunnen bellen, sms'en en mobiel internetten. Ook Vodafone, die deze week kampte met een grote storing na een brand in één van hun knooppunten in Rotterdam, zal er alles aan gelegen zijn om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Omdat compensatie na telecomstoringen nu nog niet wettelijk is geregeld, weten consumenten niet waar ze aan toe zijn na een storing.

Wettelijke compensatieregeling

Naar aanleiding van een grote Blackberry storing in oktober 2011 pleitte de Consumentenbond voor een wettelijke compensatieregeling. Enkele weken later nam de Tweede Kamer een motie aan waarin telecombedrijven worden verplicht hun klanten een compensatie te geven bij storingen of andere omstandigheden waarbij de telecomdienst niet goed functioneert. In sectoren zoals de luchtvaart en elektriciteitsvoorziening is compensatie bij uitval al langer wettelijk verplicht.

