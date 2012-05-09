Netneutraliteit wettelijk vastgelegd

Het vastleggen van de neutraliteit betekent dat telecomaanbieders alle soorten internetverkeer gelijk moeten behandelen. Aanbieders mogen bijvoorbeeld geen VoIP-berichten blokkeren of extra geld vragen voor het gebruik van een programma als Whatsapp. Daarmee is de vrije toegang tot internet voor Nederlandse consumenten gewaarborgd. De maatregel geldt zowel voor vast internet (kabel, adsl) als voor mobiel internet.

Privacy

De nieuwe wet biedt ook een betere privacy bescherming. Websites moeten eerst toestemming vragen voor het plaatsen van cookies die bedoeld zijn om consumenten te volgen in hun internetgedrag en gebruikers te traceren. Zonder toestemming van consumenten mogen websites dergelijke cookies niet meer plaatsen.